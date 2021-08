Stark verrauchtes Wohnmobil

Etwa 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr rückten am Freitagmorgen an die Hellstiege aus. Dort hatte der Besitzer eines Wohnmobils aufgrund einer stark verrauchten Frontscheibe Alarm geschlagen.

Die Ochtruper Feuerwehr war am Freitag an der Hellstiege im Einsatz.

Durch Rauchabklatsch stark beschädigt wurde ein Wohnmobil, das auf einem Parkplatz an der Hellstiege abgestellt worden war. Der Besitzer hatte, als er am Freitagmorgen zu seinem Fahrzeug ging, schwarz verrauchte Frontscheiben bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese rücke um 10.55 Uhr mit drei Fahrzeugen und etwa 25 Einsatzkräften aus. Vor Ort bemerkten die Brandschützer, dass kein offenes Feuer mehr vorhanden war. Das Staufach, in dem sich üblicherweise eine Gasflasche befindet, wurde geöffnet. Es befand sich aber kein Druckgefäß in dem Abteil. Zur Brandursache konnten vor Ort keine Angaben gemacht werden. Die Brandsachverständigen der Kriminalpolizei würden sich mit dem Fall beschäftigen, hieß es.