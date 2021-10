Starke Verbindung als Geschenk

„Es war bestimmt so, dass damals auch andere Mütter nette Söhne hatten, aber bei Rolf hat mich sofort überzeugt, dass der so zuverlässig war und ich mich gleich auf ihn verlassen konnte. Dieses Vertrauen hält bis heute an.“ Das, was Elisabeth Schürmann, die alle Betty nennen, in ihrem Wohnzimmer so frisch und frei erzählt, lässt ihren Mann selbst nach fast 50 Ehejahren noch etwas verlegen werden. Und dann berichtet er, dass in seiner Familie in Sachen Partnerwahl eigentlich andere Pläne angesagt waren. „Wir hatten zuhause auf der Bahnhofstraße einen Schuhmacher-Meisterbetrieb und man hätte wohl gerne gesehen, wenn ich mich irgendwie für eine Tochter aus einer Geschäftsleute-Familie interessiert hätte. Aber ich hatte meinen eigenen Kopf und fand die Betty“, gibt er schmunzelnd zu Protokoll.

