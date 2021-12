Start ohne PC und Waschmaschine

Jubiläum in der Physiotherapiepraxis Telkmann: Vor 25 Jahren wagte Chefin Petra Telkmann den Schritt in die Selbstständigkeit. Seitdem hat sich im Praxisalltag einiges verändert – zuletzt natürlich auch durch die Corona-Pandemie.

Nach dem Abitur 1989, einer Ausbildung zur Physiotherapeutin im Marienkrankenhaus in Ahaus und dem Staatsexamen sowie einer anschließenden vierjährigen Tätigkeit in einer Praxis in Neuss führte der Weg von Petra Telkmann 1996 in die Selbstständigkeit. Seit 25 Jahren führt sie die Praxis für Physiotherapie an der Laurenzstraße im ehemaligen Marienheim.