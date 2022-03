Stereotypen sind kein Gerücht

Die ersten beiden Monate in Andalusien hat Rieke Tombült hinter sich. Die Freie Mitarbeiterin der Lokalredaktion verbringt in Córdoba ein Auslandssemester und schildert für die Daheimgebliebenen ihre Eindrücke von vor Ort. Manche Klischees erweisen sich tatsächlich als richtig.

Rieke Tombülts Auslandssemester in Córdoba

Eins der bisherigen Highlights war der Weltfrauentag am 8. März und die Demo mit mehreren tausend Menschen durch die gesamte Stadt.

Vor ziemlich genau acht Wochen bin ich nach Córdoba aufgebrochen und habe in diesen zwei Monaten mehr erlebt als im kompletten vergangenen Jahr. Am ersten Tag nach meiner Ankunft habe ich auf einem kleinen Umweg eine Wohnung direkt im historischen Zentrum der Stadt gefunden. Mit zwei weiteren Deutschen, drei Italienerinnen und einer Französin teile ich mir nun das Heim – damit sind wir recht repräsentativ für die drei am stärksten vertretenen Nationen des Erasmus-Programms.