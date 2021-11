Stimmiger Abend in zwei Kirchen

Luis Andrade (l.) überzeugte beim Wandelkonzert mit seiner Darbietung am Cello, Thomas Lischik an der Orgel.

Auf jeden Fall war es eine interessante und sicher auch wichtige Erinnerung an einen denkwürdigen, zumeist kirchlichen Feiertag, dieses Wandelkonzert am Buß- und Bettag. Unglücklich, sicher, einen in seiner Tradition bemerkenswerten, aber eben auch „freien Tag“ in den 90er Jahren mit Blick auf die äußerst wacklige Absicherung der damals neuen Pflegeversicherung den Arbeitgebern zu „opfern“.