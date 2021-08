Stimmungsaufheller in Sonnefarben

Um das Johanniskraut ranken sich zahlreiche Erzählungen und Mythen. „Seinen deutschen Namen hat es bekommen, da es um die Sommersonnenwende, das Namensfest des Heiligen Johannes (24. Juni), herum anfängt zu blühen“, sagt Cornelia Wessendorf. Der Strahlenkranz seiner Blüten erinnere an die Sonne in ihrem Höchststand, erzählt die Kräuterexpertin. Aufgrund der Verbindung zur Sommersonnenwende werde das Johanniskraut auch Sonnenwendkraut genannt und dürfe in Regionen, in denen das Fest zelebriert werde, keinesfalls fehlen. „Es wird dort beispielsweise in Kränze oder Sträuße (Sonnwendbuschen) eingebunden“, berichtet die Och­truperin. Das echte Johanniskraut wirke stimmungsaufhellend bei leichten Depressionen. „Schon die bekannte Kräuterkundige Benediktinerin Hildegard von Bingen nannte im zwölften Jahrhundert das Johanniskraut ‚Arnika der Nerven’“, erzählt Cornelia Wessendorf. Das aus dem Johanniskraut gewonnene Rotöl werde zudem zur Hautpflege eingesetzt und habe zahlreiche Anwendungsgebiete.

Zerreibt man die leuchtend gelbe Johanniskrautblüte tritt ein roter Pflanzensaft aus, der in der Hautpflege eingesetzt wird. Foto: Cornelia Wessendorf

Apropos: „Überraschend ist besonders für Kinder, dass beim Zerreiben der gelben Blüten ein roter Pflanzensaft austritt. Das erwarten sie natürlich nicht bei einer solch gelben Blüte“, berichtet die Kräuterfachfrau. Sie weiß zudem, dass es zahlreiche Johanniskraut-Arten gibt, die sich unter anderem durch die Form des Stängels unterscheiden. Das aus der Familie Hypericaceae stammende Johanniskraut sei eine echte Sonnenpflanze. Seine Blütezeit dauert von Juni bis September.