Stimmzettel bis Australien verschickt

Ochtrup

Briefwahl ist in Ochtrup sehr beliebt. Über 35 Prozent der Wahlberechtigten in der Töpferstadt haben bereits ihre Kreuze auf dem Stimmzettel abgegeben. Ein Teil hat den Wahlzettel im Briefwahlbüro ausgefüllt, andere zuhause – und das muss nicht in Ochtrup sein.

Von Marion Fenner