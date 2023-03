Zwei Batmobile, aber keine Pommes

Ochtrup

Zu Gast in Ochtrup waren in der neusten Ausgabe der ZDF-Neo-Sendung „Studio Schmitt“ Torsten Sträter und Tommi Schmitt. Sträter lässt sich in Ochtrup nämlich ein Batmobil bauen. Der Erbauer aus Ochtrup war bei den Dreharbeiten vor zwei Wochen dabei – und war von einer Sache in seiner Stadt sehr enttäuscht.