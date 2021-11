Tage der offenen Tür am Schulzentrum

Die drei weiterführenden Schulen am Schulzentrum möchten sich ihren neuen Schülern präsentieren. Sie organisieren jeweils einen Tag der offenen Tür, sich um den aktuellen Viertklässler und ihren Familien vorzustellen.

Die Schulen am Ochtruper Schulzentrum laden die aktuellen Viertklässler und ihre Familien zu Tagen der offenen Tür ein. Dabei können sie unter anderem naturwissenschaftliche Experimente durchführen.

Für viele Kinder aus Ochtrup und den umliegenden Gemeinden stehen im kommenden Jahr wichtige Veränderungen vor der Tür. Die Viertklässler dürfen schon bald gemeinsam mit ihren Eltern entscheiden, an welcher der Ochtruper Schulen sie zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen heranwachsen wollen. Doch welche Schule ist denn nun die Richtige für ihr Kind und Sie als Eltern? Antworten auf diese und ähnliche Fragen können Interessierte während der Tagen der offenen Tür erfahren. Das kündigen die Schulen in jeweiligen Pressemitteilungen an.

Das Städtische Gymnasium präsentiert sich am 20. November (Samstag). Um 10 Uhr startet die Vorstellung vielfältiger Projekte, an denen die Kinder teilnehmen können. Da für die Teilnahme ein 3G-Nachweis verpflichtend ist, bittet die Schule um pünktliches Erscheinen ab 9.45 Uhr und die Vorlage des Nachweises am Schuleingang. Schulkinder gelten als getestet.

Interessierte haben die Gelegenheit, einen ganz besonderen Einblick in das Schulleben, die dortigen Aktivitäten und auch in den Schulalltag zu erhalten. Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen des Gymnasiums haben ein vielseitiges Programm für ihre Gäste vorbereitet, wie zum Beispiel einen sportlichen Dschungel-Parcours, eine spielerische Reise durch die englischsprachigen Länder, chemische und physikalische Experimente oder eine eigene Instrumentenwerkstatt. Die verschiedenen Fachbereiche haben Aktivitäten im Angebot, die von den kleinen Besuchern mit Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums gemeinsam erkundet werden.

Gleichzeitig bieten Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam mit der Schülervertretung Schulführungen an oder informieren über die Schullaufbahn. Die Elternschaft des Gymnasiums steht bei einer Tasse Kaffee und Plätzchen zu Gesprächen zur Verfügung.

Die Realschule (RSO) veranstaltet ihren Tag der offenen Tür am 4. Dezember (Samstag) zwischen 10 und 12.30 Uhr. Nachdem sich die Schule im vergangenen Jahr mithilfe eines Kurzvideos, das Lehrkräfte und die Schülerschaft gemeinsam produziert haben und einer gebastelten Überraschung für die Viertklässler vorgestellt hat, lädt die RSO in diesem Jahr nach Vorlage eines 3G-Nachweises wieder zu Aktivitäten in Präsenz ein.

Experimente in den Biologie-, Chemie- und Physikräumen, das Programmieren eines Lego-Roboters im Fach Informatik oder die Gestaltung eines eigenen Schlüsselanhängers im Fach Textilgestaltung stehen zur Auswahl. „Begebt euch gemeinsam mit euren zukünftigen Geschichtslehrkräften auf die Spuren der alten Ägypter oder erfahrt von den Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrern, wie man andere Leute auf Englisch, Niederländisch oder Französisch begrüßt“, heißt es in der Ankündigung der Realschule.

Während die Kinder praktische Erfahrungen sammeln, werden für die Eltern viele Fragen rund um den Schulwechsel beantwortet: Wie soll der Schulübergang gestaltet werden? Welche unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Förder- und Fordermöglichkeiten gibt es an der Realschule? Wie gestaltet sich der naturwissenschaftlich-technische Unterricht sowie der Fremdsprachenunterricht an der RSO und welche Differenzierungsmöglichkeiten eröffnet die Schule?

Abgerundet wird der Tag von der musikalischen Unterstützung der Musik-AG, einer Vorstellung der Theater-AG oder einer Tüte Popcorn, die als Schatz verdient werden kann.

Die Hauptschule zeigt sich ebenfalls am 4. Dezember von ihrer besten Seite. An dem Samstag stehen den Viertklässlern und ihren Familien von 10 bis 13 Uhr die Türen offen. Über das genaue Programm an dem Tag wird die Schulleitung in der Woche zuvor detailliert informieren.