Tankstellen-Attacke: Untersuchungshaft

Nach der Attacke am frühen Sonntagmorgen an der Tankstelle an der Laurenzstraße wird weiter ermittelt. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde Untersuchungshaft erlassen.

Nach dem Angriff auf einen 24-jährigen Tankstellenangestellten am frühen Sonntagmorgen an der Laurenzstraße in Ochtrup sind die beiden Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Den 51- und 20-jährigen Männern wird vorgeworfen, den 24-Jährigen mit gezielten Tritten und Schlägen gegen den Kopf verletzt zu haben. Am Montag ordnete ein Richter am Amtsgericht Münster auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft gegen die Beschuldigten an.