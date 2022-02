Tätigkeit, die viel zurückgibt

Die Integration von Familien mit Migrationshintergrund in die deutsche Kultur – das hat sich der Verein „Miteinander“ schon seit knapp 25 Jahren auf die Fahne geschrieben. Im Laufe der Zeit sind neben jährlichen gemeinsamen Aktionen auch einige Projekte entstanden, die der Verein fest in sein Programm verankert hat wie die Fahrradwerkstatt und die Kleiderkammer. Um geflüchteten Menschen sowie Menschen mit Migrationshintergrund eine weitere Kontaktmöglichkeit zu bieten, hat der Verein vor einigen Jahren zudem drei offene Gruppen eingerichtet, die sich an Familien und Kinder verschiedener Altersklassen richten. Für die Eltern-Kind-Gruppe sucht der Verein händeringend eine weitere Kraft, die bei der Organisation der Treffen helfen möchte.

