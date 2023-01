Teamarbeit in der Morgenröte

Ausrangierte Tannenbäume haben die Landjugendlichen aus Ochtrup und Wettringen am Samstag gegen Spenden abgeholt. Sie sind teilweise vor Sonnenaufgang gestartet. Der Erlös ist auch in diesem Jahr für wohltätige Zwecke vorgesehen.

Samstagmorgen, acht Uhr. Während die meisten Töpferstädter noch in ihren Betten schlummern oder das Wochenende mit einem gemütlichen Frühstück einläuten, haben sich rund 40 Jugendliche und junge Erwachsene vor dem Pfarrheim im Herzen Welbergens eingefunden. Die Sonne ist noch nicht einmal ganz aufgegangen, doch die jungen Leute scheinen bereits voller Tatendrang zu stecken.

In aller Frühe war die Landjugend bereits auf den Beinen, um im Stadtgebiet Tannenbäume einzusammeln. Foto: Carina Sahle

„Fast könnte man sagen, ihr blendet, so hell seid ihr“, begrüßt Kaplan Lars Rother die Menge mit Blick auf ihre Warnwesten schmunzelnd. Dann widmet er sich auch schon seiner Arbeit, die an diesem frühen Morgen darin besteht, die Fahrzeuge, und natürlich die Mitglieder der KLJB Welbergen selbst, zu segnen.

„Es macht jedes Jahr immer wieder aufs Neue Spaß, an unserer Tannenbaumaktion teilzunehmen“, freut sich KLJB-Mitglied Jenny Brinkschmidt. „Das Beste daran ist, dass wir Spaß mit vielen anderen haben können und nebenbei noch etwas Gutes tun“, freut sich die junge Frau und muss auch schon los, denn die Aktion startet. Ratzfatz klettern die Landjugendlichen auf die Anhänger der bereitgestellten Trecker und los geht es durch die (noch) leeren Straßen Welbergens.

Die KLJB Welbergen hat im Ortsteil die ausgedienten Weihnachtsbäume abgeholt. Foto: Rike Herbering

Während die Dörfler noch am Anfang ihrer Arbeit stehen, sind die Mitglieder der KLJB Ochtrup bereits seit einigen Stunden in den Straßen des Stadtbereichs unterwegs. „Wir haben uns um halb sieben getroffen und sind seit etwa viertel nach sieben unterwegs“, erzählt Carina Sahle.

Es ist dunkel, das macht den Jugendlichen aber nichts aus. Foto: Carina Sahle

Gemeinsam mit ihrer Gruppe ist sie gerade ins Clemens-August-Heim zurückgekehrt, um ihr wohlverdientes Frühstück zu genießen, bevor es für alle wieder an die Arbeit geht. Wie immer werden die rund 90 Jugendlichen dabei tatkräftig von den OMIs aus St. Lamberti unterstützt. Auch der Ablauf der Aktion sei meist gleich, doch in diesem Jahr gibt es eine Neuerung weiß Carina Sahle: „Falls die Leute nicht da sind, werfen wir einen Zettel in den Briefkasten, in dem steht, dass wir da waren und welche Möglichkeiten zu einer Spende bestehen“, erklärt die Neunzehnjährige. Damit habe die Landjugend nun auf den Wunsch einiger Ochtruper nach einer Benachrichtigung reagiert.

Die KLJB Welbergen im Gruppenbild Foto: Rike Herbering

Genau wie bei der KLJB Welbergen sind die Einnahmen der KLJB Ochtrup wieder für den guten Zweck bestimmt. Während sich die Welbergener für eine Spende an den Kinderschutzbund in Rheine entschieden haben, fließt der Erlös der Ochtruper Landjugendlichen in die Aktion „Flugkraft“, die krebskranke Menschen und ihre Familien unterstützt.