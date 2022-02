Teambuilding und Vorbereitung

Die „Sophisticated Ladys & Gents“ mussten ein wenig auf den eigentlichen Pflichtprogrammpunkt in ihrem kalender warten. Doch jetzt ging es für die Gymnasiasten wieder auf die traditionelle Bigbandfahrt. Die Pläne für ein Konzert noch in diesem Halbjahr werden immer konkreter.

Wie schön war das denn bitte sehr? Nach zwei Jahren Pandemiepause war die Bigband des Städtischen Gymnasiums „The Sophisticated Ladies & Gents“ nun wieder auf traditioneller Bigbandfahrt. „Fetzige Musik aus allen Rohren und Lautsprechern in Gemeinschaft vom frühen Morgen bis zum Abwinken am späteren Abend: Das tat nach so langer Zeit der Distanz- und Einzelproben unheimlich gut“, heißt es ein einem Pressebericht. „Klar gab‘s auch Lüftungs- und Entspannungspausen, Tests, Tee und Tischtennis, jede Menge gute Laune, kulinarische Höhepunkte, Spaziergänge und sogar eine Kinonacht mit einem spannenden Musikfilm.“

Die Lokation war mit der Jugendherberge in Lingen richtig gewählt. Vom Herbergsteam wurden die musikalischen Schülerinnen und Schüler aus der Töpferstadt erwartet – mit der üblichen Unsicherheit bis zum Anreisetag. „Aber als die Band und ihr Leader Christoph Bumm-Dawin dann mit Sack und Pack aus dem Reisebus stiegen, war die Freude riesengroß und die Betreuung und Bewirtung einzigartig und überschwänglich“, scheibt die Bigband.

Neben dem Musizieren stand auch der Spaß im Mittelpunkt. Foto: Ansgar Nierfeld

Nach vielen Monaten der Kurzarbeit und Stille in der wunderschönen Anlage endlich wieder Gäste in der Lingener Herberge zu haben, war für das Team eine echte Erlösung. Und dann erfreute es sich noch zusätzlich am Musikprogramm: Mit „On Broadway“ lässt die Bigband die „Goldenen 20er Jahre“ mit viel Musik rund um die wohl berühmteste Revue- und Musicalmeile der Welt wieder aufleben. Ergänzt wird das eigentlich schon für 2020 geplante Programm nun mit vielen unsterblichen Hits aus Rock, Pop und Jazz. Ein Abba-Medley darf nicht fehlen.

„Mammamia, das waren dann wirklich mal für alle Beteiligten unvergessliche vier musikalische Tage“, heißt es im Bericht weiter. Das bestätigten auch die betreuenden Musiklehrer Christiane Mauer und Ansgar Nierfeld. Sie waren wechselweise zur fachlichen und launigen Unterstützung mit angereist.

Jetzt heißt es Daumendrücken, dass die „Sophisticated Ladies & Gents“ ihre Fans in nah und fern zum Konzert in der Aula des Schulzentrums begrüßen können, sobald die Luft im wahrsten Sinne des Wortes wieder einigermaßen rein ist. Die Planungen zu Konzerten noch vor den Sommerferien laufen auf Hochtouren.