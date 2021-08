Termin für das Sommerfest steht

Recht zügig verlief die Generalversammlung des Förderkreises Kinderkarneval Ochtrup, die jetzt im Vereinslokal Schwartbeck stattfand. Nach der Eröffnung durch den Präsidenten Josef Pieper und der Begrüßung wurde eine Gedenkminute für die Verstorbenen des Vereins eingelegt, hier insbesondere für den Ehrenvorsitzenden Helmut Kracke.

In seinem Rückblick bedauerte der Präsident, dass der Waister Schützenverein im vergangenen Jahr nicht in den Genuss des Karnevals kam und somit auch nicht das Dreigestirn stellen konnte. In der nächsten Session stellt der Schützenverein Alt und Jung der Stadt das Dreigestirn, heißt es in einer Pressemitteilung des Förderkreises. Er hofft, dass endlich wieder Karneval in Ochtrup stattfindet und die Pandemie ein Ende findet.

Vorstand entlastet

Kassierer Carsten Bode legte den Anwesenden einen Kassenbericht vor, dem zu entnehmen war, dass noch ein kleiner Kassenbestand vorhanden ist. Die Kassenprüfer Bernhard Lahrkamp und Bennet Leusder bescheinigten dem Kassierer eine einwandfreie Kassenführung und beantragten Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erfolgte.

Dieser wurde bei den anstehenden Wahlen einstimmig wiedergewählt: Bernhard Pöhlker bleibt stellvertretender Präsident, Carsten Bode Kassierer und Antonio Bautista stellvertretender Schriftführer. Das Orga-Team für das Sommerfest legte den Termin auf den 11. September (Samstag) fest. Einzelheiten werden von Norbert Scheipers und Andre Holtmann an die Mitglieder mitgeteilt. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage.