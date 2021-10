Testphase startet am Montag

Die dauerhafte Frischluftzufuhr ist in neun Klassenräumen der Ochtruper Grundschulen gesichert. Dort sind jetzt testweise Fensterlüfter eingesetzt worden. Diese sollen den Kindern einen größeren Schutz vor das Coronavirus bieten.

Fensterlüfter in Grundschulen eingesetzt

In der letzten Woche der Herbstferien sind in ausgewählten Klassenräumen der Ochtruper Grundschulen Fensterlüfter eingebaut worden.

Nach den Herbstferien wartet auf die Kinder an den Ochtruper Grundschulen ab Montag eine Neuigkeit. Testweise sind jetzt neun Fensterlüfter eingebaut worden. Sie sollen den Luftaustausch in den Klassenräumen gewährleisten und so zum Schutz gegen das Coronavirus beitragen.