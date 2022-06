Testzentren und Fieberpraxis bleiben erst einmal geöffnet

Bund kündigt Ende der kostenlosen Corona-Bürgertests an

In Ochtrup können sich Personen weiterhin an den bekannten Stellen auf das Coronavirus testen lassen.

Vom morgigen Freitag an sollen die bislang kostenlosen Corona-Bürgertests für die meisten Menschen drei Euro kosten. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in der vergangenen Woche an. Ausnahmen bestünden für bestimmte Gruppen. Auch könnten die Länder den Betrag übernehmen. Wie die lokalen Testzentren diese Vorgabe umsetzen, ist indes noch offen.