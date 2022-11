Teurere Bezugspreise bei Stadtwerken

Die Stadtwerke Ochtrup passen zum neuen Jahr die Preise für die Kilowattstunde Gas und Strom an. Im Vergleich zu anderen Anbietern in der örtliche Versorger aber noch – zum Teil deutlich – günstiger.

Deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen Kunden der Stadtwerke Ochtrup (SWO) ab dem 1. Januar. Wie der Versorger jetzt bekannt gegeben hat, steigen die Preise für Gas und Strom in der Grund- und Ersatzversorgung (GEV) wie auch in den Lokaltarifen. Die Kilowattstunde kostet im neuen Jahr rund 17 Cent mehr (39,421 Cent). In der GEV steigt der Preis um 10,589 Cent auf 40,884 Cent. Die Erhöhung fällt vergleichsweise niedriger aus, weil der Kilowattstundenpreis in diesem Jahr bereits angepasst worden ist, erklärt SWO-Vertriebsleiter Tobias Klingebiel. Beim Gas sind die Veränderungen in beiden Tarifen gleich, nämlich +3,594 Ct/kWh auf 12,8946 Ct/kWh (GEV) beziehungsweise 12,037 Ct/kWh im Lokalgas. Bei den Gewerbekunden erhöhen sich die Preise entsprechend.