The Gregorian Voices begeistern

Ein Konzert der Extra-Klasse lieferten am Freitagabend The Gregorian Voices in der evangelischen Kirche in Ochtrup ab. Die mittelalterlichen wie auch die zeitgenössischen Klänge entführten das Publikum in die Sphären meditativer Musik.

Bei ihrem Konzert in der evangelischen Kirche in Ochtrup begeisterten The Gregorian Voices aus der Ukraine ihr Publikum.

„Es war das pure Gänsehaut-Feeling“ „Eine so gute Darbietung hatte ich nicht erwartet.“ „Der zweite Teil hat mir besonders gut gefallen.“ Stimmen aus dem begeisterten Publikum, das am Freitagabend in der evangelischen Kirche ein Konzert der Extra-Klasse erlebte. The Gregorians Voices aus der Ukraine, seit August und noch bis Weihnachten auf Deutschlandtournee, entführten die Zuhörerschaft mit gregorianischen Gesängen in lateinischer und russischer Sprache in die Sphären meditativer Musik.