Tiefgründige Begegnungen

Etwas mehr als vier Kilometer ist er lang. Der Ochtruper Bibelpfad umfasst 13 Stelen, an denen Interessierte in der Gruppe oder allein die Bibel erkunden können. Jetzt wurde das Projekt der Gruppe „Bibel erleben“ eingeweiht.

Pastoralreferentin Anna-Maria Trockel und ihre sechs Mitstreiterinnen der Gruppe „Bibel erleben“ schauten erfreut in die Runde. Circa 50 Frauen und Männer hatten sich zur Einweihung des Ochtruper Bibelpfades am Lambertibrunnen eingefunden. Dort steht die erste der 13 Stelen des biblischen Rundweges, an denen jeweils eine Tafel mit Textstellen aus der Bibel und besinnlichen Impulsen angebracht ist.