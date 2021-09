Tierwohl hat Preis für Landwirte

Tierwohl ist das Gebot der Stunde in der Landwirtschaft. Keine einfache Umstellung, nachdem lange nach Billigfleisch verlangt wurde. Schweinebauer Thomas Ostendorf spricht über die Herausforderungen für Landwirte, die vor allem finanzieller Natur sind.

Thomas Ostendorf (l.) hatte auf seinem Hof in der Wester jetzt Besuch von einem Fernsehteam. Tierwohl ist ihm wichtig. Aber, betont der Landwirt, es hat auch seinen Preis.

Immer mehr und immer lauter wird mehr Tierwohl gefordert. Für die Landwirte wie Thomas Ostendorf, der einen Hof mit Sauenhaltung und Ferkelaufzucht in der Wester betreibt, ist das eine enorme Herausforderung – ein Spagat zwischen den Wünschen der Verbraucher und dem, was in den Ställen umzusetzen ist, besonders aus finanzieller Sicht.