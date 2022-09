„Tolles Projekt zum Präsentieren“

Die Maler waren schon vor Ort, Boden, Türen und Fenster sind eingebaut. Heinz-Gerd Feseker, Geschäftsführer und leitender Architekt bei La Vida, freut sich auf die Eröffnung der Pflegeeinrichtung Ende Oktober.Ein eingespieltes Team bei der La Vida Projekt GmbH in Ochtrup (v.l.): Vertriebschef Pascal Poll, der neue Heimleiter des Objekts in Metelen, Walter Schröer, Architekt Heinz-Gerd Feseker und Geschäftsführer Michael Heilen

Wer in diesen Tagen durch den Neubau des Seniorenzentrums „An den Wallgärten“ geht, der wird in vollendeter Synchronität mit demselben Sender beschallt. Die Baustellenradios laufen alle auf der gleichen Frequenz, und es sind nicht wenige, die die Hits der 60er- bis 80er-Jahre dudeln. Handwerker geben sich die Klinke des großen Baus am Kattenkolk in die Hand und stellen ihr Radio am Arbeitsplatz auf. Und es sind nicht wenige, denn der Neubau befindet sich auf der Zielgeraden.