Tontaube ist leichte Beute

Die Jäger müssen den Umgang mit dem Gewehr beherrschen – auch abseits der eigentlichen Jagd. Nämlich dann, wenn es um das Flintenschießen auf Tontauben geht. Der Hegering Ochtrup nutzt die Veranstaltung, um die Gemeinschaft zu stärken und in mehreren Kategorien die Sieger ermittelt.

Die Sonne scheint, von den Bäumen schallt das Zwitschern der Vögel herab und auf den Feldern der weitläufigen, leicht hügeligen Landschaft wachsen Mais und Getreide. Einzig vereinzelte laute Schüsse, die durch die Luft schallen, stören die Idylle. Grund ist eine Veranstaltung des Ochtruper Hegerings, dessen Mitglieder sich jüngst zum alljährlichen traditionellen Flintenschießen getroffen haben. Dieses bildet inzwischen einen festen Punkt im Jahresprogramm des Jagdvereins. So haben sich am Schießstand in Rothenberge etwa 30 Vereinsmitglieder eingefunden, um der Veranstaltung beizuwohnen.