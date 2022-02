Träume, Ziele, Ruhm und Druck

Sie erzielen eine Millionen-Reichweite im Netz, sind Influencer und die Fäden laufen in Ochtrup zusammen. Denn Crew10 managet 14 der erfolgreichsten deutschen Tiktoker. Die Crewmitglieder Dimitrij Tarasenko und Dilara Kaymaz erklären die Grundlagen eines erfolgreichen Social-Media-Profils und was es unbedingt zu beachten gilt.

Die Möglichkeiten und Voraussetzungen haben sich massiv verändert bei den Jungs – und mittlerweile auch Mädels – von Crew10. Die Filmproduktion und Werbeagentur ist steil auf Wachstumskurs. Was vor einigen Jahren zu dritt begonnen hat, ist inzwischen auf 13 feste Mitarbeiter angewachsen. Ein Produktionsstudio nennen sie am Witthagen jetzt ebenfalls ihr Eigen und setzen verstärkt auch auf das Social-Media-Pferd. Bei Tiktok nähern sich die Ochtruper nach eigenen Angaben dem Prädikat Marktführer an. Dazu haben sie jetzt ein Influencermanagement ins Leben gerufen mit bekannten Größen der sozialen Medien aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Unter ihnen sind auch zwei junge Frauen aus St. Arnold und Neuenkirchen.