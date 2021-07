Turnen, Toben und Träumen

Das ist echt Pech und auch ein bisschen blöd obendrein. Eigentlich wollte die junge Dame in dieser Woche mit ihren Geschwistern und Nachbarkindern beim Turn-Ferienspaß der Matellia in der Halle „An der Walkenmühle“ dabei sein. Aber kurz nach dem Frühstück hat sie sich das Fußgelenk verstaucht. „Ich will wenigstens mal gucken, was die da machen“, stellt sie unmissverständlich klar und lugte am Nachmittag in die Turnhalle hinein.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch