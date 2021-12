Über 3000 Impfdosen an zwei Wochenenden verabreicht

Ochtrup

Die Schlange vor der Gemeinschaftspraxis Gesenhues und Partner war am Freitagabend lang. Ebenso vor der Stadthalle am Sonntagabend bei der Kreis-Aktion. Grund war ein Sondertermin für die Covid-19-Impfung. Auch in der Vorwoche gab es eine zentrale Impfaktion. Insgesamt bekamen mehr als 3000 Menschen ihren Piks.

-pic-