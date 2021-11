Überzeugende Analyse zum TCO

Beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten zum Rahmenthema „Bewegte Zeiten. Sport macht Gesellschaft“ ist Hannah Reehuis mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden. Die Ochtruperin hat in ihrem Beitrag die Geschichte ihres Sportvereins, der Tennisclub Ochtrup, analysiert.

Darin kontrastiert sie die Geschichte des TCO mit der Wahrnehmung und Entwicklung des Tennissports in der Bundesrepublik vom Privileg zum Breitensport (wir berichteten). Die Gymnasiastin befragte Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, sichtete private Sammlungen und arbeitete die Vereinsgeschichte auf. In ihrem Resümee ordnet Reehuis den Tennisverein dem Breitensport zu, der sich im Spiegel des gesellschaftlichen Wandels als privilegierter Sport geöffnet habe. Die Arbeit ist „eine facettenreiche Darstellung der Entwicklung des Tennissports in ihrem Heimatort, die Hannah an die dortigen sozio-ökonomischen Gegebenheiten zurückzubinden weiß“, wird Jurorin Prof. Dr. Stefanie Schüler-Springorum in einer Pressemitteilung zitiert.

Die fünf mit je 2500 Euro dotierten ersten Preise überreichte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag in Schloss Bellevue.