Udo-Jürgens-Abend in der Villa-Winkel

Konzert am Donnerstag

Das Kulturforum lädt am 21. April (Donnerstag) um 19.30 Uhr zum Konzert mit Liedern von Udo Jürgens in die Villa Winkel ein. Die Besucher erleben dann eine Hommage an die Musik, das Lebenswerk und die Persönlichkeit Udo Jürgens.

Ursprünglich sollte diese Veranstaltung die „Ochtruper Kulturtage“ des vergangenen Jahres beschließen, musste aber coronabedingt ausfallen. Die seinerzeit erworbenen Eintrittskarten sind weiterhin gültig und berechtigen zum Besuch dieses „Highlights“.

Wie kaum ein anderer schaffte es Udo Jürgens, Schlager und Chanson, Leichtigkeit und Tiefgang, Unterhaltung und Anspruch miteinander zu verbinden. Der Crossover Tenor & Musiker Christoph Alexander stellt das Werk des außergewöhnlichen Künstlers musikalisch auf seine eigene Art vor.

Der bekannte Münsteraner Kabarettist und Rezitator Markus von Hagen moderiert durch das Programm, sensibilisiert für die anspruchsvollen Texte und zeigt, wie viel sie von Udo Jürgens‘ Leben widerspiegeln – vielleicht auch von unserem, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung.