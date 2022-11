Udo und Weihnachten mal anders

Die Konzerte in der Adventszeit sollen etwas Besonderes und nicht Alltägliches sein. Weg von „Jingle Bells“ und hin zu eher unbekannten, aber stimmungsvollen Weihnachtsmelodien: Das haben sich der Männerchor ‘91 und das Ensemble Con fuego auf die Fahnen geschrieben. Sie studieren gerade die letzten Feinheiten ein,

„Wir sind kräftemäßig hart am Wind gesegelt“, fasst Vereinsvorsitzender Martin Huckebrink die vergangenen Pandemiejahre zusammen. Nun blicken der Männerchor Ochtrup ‘91 und das Ensemble Con fuego optimistisch in die Zukunft: Aktuell proben beide Chöre intensiv für die kommenden Konzerte im Advent und zum Neuen Jahr. Besondere Höhepunkte im Veranstaltungskalender sind die Neujahrskonzerte „Aber bitte mit… Udo“ am 14. und 15. Januar 2023. Chorleiter Andreas Pauk verspricht „eine tolle Udo-Jürgens-Show mit vielen musikalischen Überraschungen“.