Umsetzung soll geprüft werden

Alfred Mennekes mit einem der Ventilatoren, die mit einer Isolationsplatte statt eines Fensters in jedem Klassenraum der Legdener Schulen montiert wurden. Der ehemalige Tierarzt hat diese entwickelt und zusammen mit der TU Mittelhessen und dem Max-Planck-Institut aus Göttingen in der Paulus-van-Husen-Schule in Rosendahl getestet.

Die Debatte um Lüftungsanlagen in Schulräumen ist weiter in vollem Gange. Am Mittwochabend wurde darüber in einer Sondersitzung des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport diskutiert. Ausgangspunkt war ein Antrag der CDU, nach Angaben von Ratsfrau Andrea Eilings der mittlerweile vierte zu diesem Thema.