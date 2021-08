Umzug vom Berg ans Laukreuz

Das Schnelltestzentrum auf dem Schützenplatz am Bergfreibad ist derzeit wegen Umzugs geschlossen. Darüber informiert der Betreiber im Internet. Ab dem morgigen Freitag ist es Am Laukreuz auf der ehemaligen Park-&-Ride-Fläche zu finden. Die Zufahrt erfolgt von Gronau aus über die Gronauer Straße und von Ochtrup aus über den Gausebrink/Am Laukreuz. „Die neue Fläche ist komplett befestigt und bietet Platz für zwei Drive-In-Testschleusen“, schreibt der Betreiber. Weiterhin besteht für die Bevölkerung die Möglichkeit, die Schnelltestzentren am Marktplatz sowie an der Professor-Gärtner-Straße zu nutzen.