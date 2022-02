Unbekannte schlagen Autoscheibe ein

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Kraftfahrzeugdelikt, das sich am Samstag an der Brookstraße ereignet hat. Dabei wurde die Scheibe eines Taxi-Busses eingeschlagen.

An der Brookstraße wurde der Polizei am Samstagnachmittag ein Kraftfahrzeugdelikt meldet. Ein Zeuge beobachtete gegen 16 Uhr in Höhe der Hausnummer 8 drei unbekannte Tatverdächtige (alle männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, dunkel bekleidet), die die Seitenscheibe eines Taxi-Busses einschlugen und einen Rucksack aus dem Fahrzeug nahmen. Sie durchsuchten den Rucksack und warfen ihn, weil sie nichts Wertvolles fanden, über eine Hecke. Die Täter flüchteten in Richtung Innenstadt. Die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup (Telefon 0 25 53 / 9 35 60).