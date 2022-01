Unbekannter scheitert an Rollladen

Einen Einbruchsversuch verzeichnete die Polizei für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. In diesem Zeitraum versuchte ein Unbekannter, sich Zutritt zu einem Ladenlokal in der Weinerstraße zu verschaffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat versucht, in der Nacht von Dienstag (25. Januar) auf Mittwoch (26. Januar) in ein Geschäft an der Weinerstraße einzubrechen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, schloss die Ladenbesitzerin die Räumlichkeiten gegen 21 Uhr ab und ließ die Rollladen herunter. Als sie diese am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr wieder hochziehen wollte, stellte sie fest, dass die Rollladen erheblich beschädigt waren. Offensichtlich hatte jemand versucht, in das Geschäft einzubrechen.

Zunächst wurde dazu ein Stück aus den Rollladen herausgebrochen, danach wurde versucht, die Scheibe mit einem Stein einzuwerfen. Als das misslang, schnitt der Unbekannte die Dichtung der Scheibe auf einem längeren Stück heraus. Er brach aber sein Vorhaben dann aber ab, so dass es bei dem Einbruchsversuch blieb. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Och­trup (Telefon 0 25 53 / 93 56 4155).