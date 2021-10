Probleme an Sammelstellen mit Altglas- und Altkleidercontainern: Immer wieder Müll

Die Situation an Altglas- und Altkleidercontainern stellt sich vielfach so dar wie auf diesem Bild, das Anfang Oktober am Asternweg/Nienborger Damm entstand. Die

„Es vergeht kein Wochenende, an dem wir nicht den Baubetriebshof losschicken, um irgendwo in Ochtrup illegal entsorgten Müll zu beseitigen.“ Kämmerer Roland Frenkert bestätigte mit dieser Aussage die Empfindung von Freien Wählern und SPD, die in verschiedenen Anträgen gleich mehrere Maßnahmen für ein saubereres Stadtbild gefordert hatten. Im Umweltausschuss wurde am Dienstagabend darüber diskutiert.