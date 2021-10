Ungewöhnliches Kunstprojekt

Der ungewöhnliche Ort passte zu dem ungewöhnlichen Kunstprojekt, welches Künstlerin Sabine Swoboda am Donnerstagabend mitten in Ochtrup im Interkulturellen Nähcafé „ZickZack“ vorstellte. Vor etwas mehr als einem Jahr ging Swoboda auf Bettina Flug, die Gründerin und Betreiberin des Nähcafés, zu und fragte an, ob sie dort ihr Projekt präsentieren könne. Das Ergebnis überzeugte alle am Abend der Vernissage, für den die syrischen Frauen des Nähcafés nach Rezepten aus ihrer Heimat Plätzchen gebacken hatten. Auch sie waren zahlreich bei der Ausstellungseröffnung vertreten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie