Unseriöse Haustürgeschäfte

Ochtrup

Bei den Stadtwerken Ochtrup haben sich in den vergangenen Tagen vermehrt besorgte Kunden gemeldet und von unseriösen Haustürgeschäften berichtet. Das teilt der Versorger in einem Presseschreiben mit. In einigen Fällen gaben sich die Vertreter als Mitarbeiter der Stadtwerke aus, um das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen und sich Zugang zu deren Strom- und Gaszählern zu verschaffen.