Unter Drogen Zigaretten geklaut

Zigarettenklau im großen Stil im Aldi-Markt an der Laurenzstraße in Ochtrup am 21. Juli dieses Jahres: Der Dieb wurde gefasst, die Ware blieb im Discounter, und der 32-jährige Mann aus Georgien kam in Untersuchungshaft, weil er keinen festen Wohnsitz hatte. Anfang dieser Woche wurde er am Amtsgericht Rheine aus der U-Haft vorgeführt und musste sich für die Tat verantworten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet