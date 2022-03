ASV „Gut Fang“ Langenhorst richtet Beckers See für Laich- und Brutzeit her

Ochtrup

Über die Wasseroberfläche hinaus denken die Mitglieder des ASV „Gut Fang“ Langenhorst: Am Samstag stand bei den Anglern der Naturschutztag an. Und diesen nutzten die Mitglieder, um Beckers See aber auch die Bäume und den Uferbereich für die bevorstehende Brut- und Setzzeit herzurichten.

Von Moritz Mohring