Unterricht auf vier Pfoten

Der Hund als bester Freund des Menschen erhält mittlerweile immer öfter Einzug in Bildungseinrichtungen oder Kitas. Gleich mit mehreren Therapie- beziehungsweise Schulhunden wartet die Realschule Ochtrup auf (RSO). Der Erfolg im Unterricht sei spürbar, berichtet Hildegard Hackbarth.

Schulhundstaffel an der Realschule

Sie bilden einen Teil der „Schulhundstaffel“ an der Realschule Ochtrup (v.l.): Hildegard Hackbarth mit Lucky, Daniel Rama mit Lynn, Gracia Gomez mit Bimba und Sophia Grummel mit Wilma.

In ihrer achten Klasse nimmt der Vierbeiner „Lynn“ seit dem Beginn der Realschullaufbahn am Alltag der Schülerinnen und Schüler teil. An diesem Vormittag berichten sie über ihre Erfahrungen. Es sei etwas Besonderes, einen Hund im Unterricht dabei zu haben und fördere die Konzentration. Wenn Lynn nicht da ist, sei die Stimmung anders, haben Schülerschaft und Lehrerin festgestellt. „Der Hund spürt, wenn etwas bei den Schülerinnen und Schülern nicht stimmt und wirkt beruhigend auf sie ein. Lynn kann auch einen Streit schlichten“, berichtet Hackbarth.