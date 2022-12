Unterricht außerhalb der Reihe

Sucht und Prävention lautete das Motto, nach dem Schülerinnen und Schüler der Hauptschule jetzt kreativ geworden sind. Sie verzierten die Sporthallenwand mit einem selbst entworfenen Graffiti. Alle Siebtklässler am Schulzentrum verfolgten zudem in der Aula gebannt ein Schauspiel des Ensembles „Weimarer Express“.

Ordentlicher Trubel herrschte am Wochenanfang im Schulzentrum. Dort wurden den Schülerinnen und Schülern gleich zwei Veranstaltungen außerhalb des normalen Unterrichts angeboten. So durften sich im Rahmen eines Graffitiworkshops einige Acht- und Neuntklässler der Hauptschule kreativ austoben. In einem Theaterstück wurden die Siebtklässler aller drei Schulformen über die Gefahren der Online-Sucht aufgeklärt.