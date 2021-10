Unterstützung der Bürgerschaft ist jetzt gefragt

Wilde Müllhalden Thema in der Politik

Um den wilden Müllbergen Herr zu werden, soll die Stadtverwaltung jetzt einen Bußgeldkatalog erarbeiten und an den Container-Standorten anbringen.

Das Ärgernis und die Argumentationen waren im Haupt- und Finanzausschuss am Mittwochabend ähnlich wie die am Dienstagabend im Umweltausschuss, als es um die zunehmende illegale Müllentsorgung im Stadtgebiet von Ochtrup ging. Die Standorte von Altglas- und Altkleidercontainern (wie beispielsweise am Lilienweg / Nienborger Damm) werden zunehmend zu wilden Müllkippen (wir berichteten).