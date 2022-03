Unterstützung für den Kampf um die Freiheit der Ukraine

Ochtrup

Wenn Tanja Welp über den Krieg in ihrem Heimatland Ukraine spricht, fließen unweigerlich die Tränen. In den ersten drei Tagen habe sie nur geweint, erzählt die Ochtruperin, die seit zwölf Jahren in Deutschland lebt. Doch dann raffte sie sich auf. „So kann es nicht weitergehen“, habe sie zu sich selbst gesagt und als eine der ersten in der Töpferstadt eine Hilfsaktion für die Ukraine angestoßen.

Von Anne Steven