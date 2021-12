Unterstützung örtlicher Vereine

Vorweihnachtszeit, die Zeit der Spenden, so auch bei der Volksbank Ochtrup-Laer eG. Insgesamt 15 400 Euro wechselten nun den Besitzer. Bedingt durch die immer noch bestehende Corona-Pandemie konnten die Gelder nicht persönlich an die Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Vereine und Institutionen übergeben werden, heißt es in einer Presseinformation des Geldinstitutes.

Die Einrichtungen aus Ochtrup und Wettringen wurden per Brief über die Zuwendung informiert und für ihr Engagement zugunsten der Menschen vor Ort belohnt.

Ehrenamt

„Vereine und Institutionen bei ihrem sozialen Engagement vor Ort zu unterstützen, das ist uns sehr wichtig und prägt unseren Leitgedanken. Man kann zwar vieles nicht mit Geld heilen, aber zumindest die finanzielle Seite ein Stück vereinfachen“, wird Ralf Hölscheidt, Vorstand der Volksbank Ochtrup-Laer eG in der Mitteilung zitiert. „Es wird hier in Ochtrup und Wettringen so viel bewunderungswürdiges Engagement geleistet, welches wir gerne fördern. Gerade in der vergangenen Zeit, bedingt durch die Corona-Pandemie, hat doch gerade das Ehrenamt stark gelitten. Dieser Einsatz darf nicht vergessen werden und daher wollen wir ihn auf diesem Wege würdigen“, ergänzt sein Vorstandskollege Burkhard Kajüter.

Folgende Institutionen erhielten eine Unterstützung: Katholische Kirchengemeinde St. Lambertus, Evangelische Kirchengemeinde Ochtrup, Malteser Hilfsdienst Ochtrup e.V., DRK Ortsverein Ochtrup e.V., Christlicher Posaunenchor Ochtrup e.V., Interessengemeinschaft Seniorenbetreuung Ochtrup, Sozialverband VdK NRW e.V. – Ortsverband Ochtrup, Seniorenbegegnungsstätte Villa Winkel, Freiwillige Feuerwehr Ochtrup, Ochtruper Tafel e.V., Hospizverein Ochtrup e.V., Kreuzbund e.V., Miteinander Ochtrup e.V., DRK Ortsverein Wettringen e.V., Evangelische Kirchengemeinde Wettringen, Kath. Kirchengemeinde St. Petronilla Wettringen, Freiwillige Feuerwehr Wettringen, Heimatverein Wettringen e.V. und der Tie-Esch Spielmanns- und Fanfarenzug.