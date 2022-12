Unvergessene Wildlederschuhe

„Meine schönste Weihnachtserinnerung“ – für Maria Paßlick gehören dazu 1968 Lederschuhe. Eigentlich war die Bescherung am 1. Weihnachtstag. Da Paßlick keine passenden Schuhe für den Gottesdienstbesuch an Heiligabend hatte, erhielt sie ihr Geschenk, Wildlederschuhe, einen Tag früher. Nach dem Besuch der Messe wurden die Schule wieder eingepackt. Schließlich war die Bescherung erst einen Tag später.

Wir sind im Jahr 1968, im Hause Steven am Klockenbrink in Ochtrup. In dieser Familie gab es die Bescherung nicht am Heiligen Abend, sondern wie bei vielen anderen Familien in dieser Zeit, erst am 1. Weihnachtstag.