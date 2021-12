Ur-Ochtruper im Unruhestand

Hinter dem nächsten Adventstürchen befindet sich eine Person, die im positiven wie wahrsten Sinne in Tausend Töpfen rührt. Reinhard Leusder dürfte jedem Töpferstädter bekannt sein. Dass Ur-Ochtruper an der Hausnummer 9 wohnt, hat irgendwie nichts mit dem Zufall zu tun.

Als wir Reinhard Leusder in seinem Haus an der Professor-Katerkamp- Straße besuchen, stellen wir schnell fest: In diesem Haus Nummer 9 wohnt ein interessanter Erzähler. Selbst zu seiner Hausnummer weiß er einiges zu berichten. Für ihn ist die Neun nämlich keine beliebige Zahl.