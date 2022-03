Velo-Touren und Waldpädagogik

Jörg Eßlage und Heike Woltering bieten in den Ferien interessante Aktionen auf dem Rad und im Wald an. Sie richten sich an Kinder und Jugendliche.

Jörg Eßlage und Heike Woltering haben für die Osterferien weitere Aktionen im Jugendcafé Freiraum organisiert. Im Mittelpunkt stehen Angebote der Velopädagogik und der Waldpädagogik in der Natur. Am 19. und am 22. April geht es mit Heike Woltering in den Laurenzbusch. Bei den Walderlebnistagen können die Kids den Wald mit allen Sinnen erkunden. Das Angebot ist für Jungen und Mädchen im Grundschulalter. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen einen Rucksack mit Essen und Trinken für ein Picknick im Wald mitbringen, ansonsten ist der Walderlebnistag kostenlos.

Auch mit Jörg Eßlage geht es in die Natur. Für Kleingruppen mit Kindern und Jugendlichen macht er Touren auf Radwegen durch das Münsterland und darüber hinaus. Am Mittwoch der ersten Ferienwoche geht es über den Bahndamm Richtung Rheine an den Emsradweg und auf verschlungenen Wegen wieder zurück nach Ochtrup. Das Angebot mit etwa 60 Kilometern Strecke ist für Kinder und Jugendliche ab der vierten Klasse gedacht und startet am 13. April (Mittwoch) um 9 Uhr am Jugendcafé Freiraum. Die Teilnahme ist kostenlos,

Eine Woche später startet Eßlage eine zweitägige Radtour für Jungen ab zwölf Jahren immer in Richtung Osten bis nach Melle. Für die Übernachtung im Raum Lienen in einem Jugendzentrum würde eine Isomatte und ein leichter Schlafsack benötigt, nur das Notwendigste sollte in den Satteltaschen Platz finden. Treffpunkt ist am 20. April um 9 Uhr am Jugendcafé Freiraum. Die Kosten für die Teilnahme liegen bei 25 Euro. Als dritte Veloaktion steht das Ochtruper Anfietsen am 23. April (Samstag) auf dem Programm. Bei der Aktion der OST-Touristinfo geht es von Hütte zu Hütte rund um Ochtrup. Unterwegs wird es unterschiedliche Programmpunkte an den Stationen geben. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr am Jugendcafé Freiraum, die Teilnahme für Jungen und Mädchen ab Klasse vier ist kostenlos.

Zu allen Touren müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein verkehrssicheres sowie passendes Fahrrad mitbringen und einen Helm tragen. Eine Getränkeflasche und Verpflegung müssen in einer Fahrradtasche mitgenommen werden, ein angemessenes Taschengeld sollte auch nicht fehlen.

Fragen zum Equipment können zum Teil auf der Homepage des Jugendcafé Freiraum unter dem link „auf Tour“ beantwortet werden. Ansonsten steht Jörg Eßlage für Fragen persönlich zur Verfügung. Einiges an Ausstattung kann auch beim Jugendcafé geliehen werden. Die Anmeldung erfolgt über die Freiraum Homepage www.jugendcafe-freiraum.de/anmeldung.

Zu allen Angeboten ist die geltende Coronaschutzverordnung zu beachten und eine Maske mitzubringen. Das Freiraum-Team freut sich über jeden Teilnehmer, der die Aktion durch einen aktuellen Test absichert.