Die Veranstaltungsbranche hat in der Corona-Zeit wenig zu lachen. Um darauf aufmerksam zu machen, hat sie auch in diesem Jahr durch die „Night of lights“ Solidarität untereinander bekundet.Die Ochtruper Firma TTL setzte dabei das Firmengebäude am Langenhorster Bahnhof in Szene. Die Veranstaltungsbranche hat in der Corona-Zeit wenig zu lachen. Um darauf aufmerksam zu machen, hat sie auch in diesem Jahr durch die „Night of lights“ Solidarität untereinander bekundet.

Foto: Peter Albers