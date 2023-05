Nach Vergewaltigung: Mann meldet sich und sagt, er war's nicht

Eine aktuelle Polizeimeldung sorgte am Dienstag für ein ziemliches Hin und Her und einige Verwunderung bei einem Mann. Die Polizei aus Steinfurt hat am Dienstagmittag ein Fahndungsfoto eines bis dato unbekannten Mannes veröffentlicht. Der Mann sei dringend tatverdächtig, am 4. Februar 2022 (Freitag) zwischen 19.10 und 22.40 Uhr in Ochtrup eine Frau vergewaltigt zu haben.

Laut eines Polizeisprechers soll es sich um eine Online-Bekanntschaft gehandelt haben. Bei dem Treffen in Ochtrup soll es dann zur Vergewaltigung gekommen sein. Durch das Fahndungsfoto hoffte die Polizei, den mutmaßlichen Täter zu finden.

Gegen 12.30 Uhr hatte auch diese Redaktion das Fahndungsfoto und die entsprechende Mitteilung der Polizei online veröffentlicht. Am Nachmittag meldete sich ein Mann bei der Redaktion. Er behauptete, er sei derjenige, der auf dem Fahndungsfoto zu sehen ist.

Mann soll zur Tatzeit im Gefängnis gesessen haben

Doch für die Vergewaltigung könne er nicht verantwortlich sein. Denn zu der angegebenen Zeit saß er im Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses, behauptete er. Das habe er auch der Polizei so mitgeteilt.

Ein Polizeisprecher bestätigte, dass ein Mann sich bei ihnen gemeldet und entsprechendes behauptet habe. Die Fahndung wurde daraufhin zurückgenommen. Im Zuge dessen hat auch unsere Redaktion das Foto wieder aus dem Online-Artikel herausgenommen und gleichzeitig das bereits eingeplante Foto in der Print-Zeitung gelöscht.

Ob der Mann vom Fahndungsfoto wirklich nichts mit der Vergewaltigung zu tun habe, ist zurzeit unklar. Dazu könne die Polizei am Dienstagmittag keine Aussage treffen. Es laufen nun Ermittlungen, die Aussagen des Mannes werden überprüft, so der Sprecher. Am Mittwochmorgen gab die Polizei bekannt, dass die Identität des Mannes geklärt sei und die Ermittlungen zu dem Tatverdacht andauern.

Konkrete Hinweise zu einem anderen Täter gebe es nicht. Das hatte die Polizei schon im Vorfeld mitgeteilt. Wer womöglich trotz des zurückgenommenen Fahndungsfotos Hinweise zum Täter geben kann, soll sich bei der Wache in Ochtrup unter Telefon 0 25 53/93 56 41 55.