Vergleichsweise glimpfliche Einsätze

Ochtrup

Große Flächenbrände wie in Greven hat es an den heißen Tagen dieser Woche in Ochtrup glücklicherweise nicht gegeben. Die Freiwillige Feuerwehr wäre aber auch dafür gerüstet. Sie musste diese Woche jedoch nur zu drei kleinen Einsätzen ausrücken. Jener am Mittwochabend war grober Fahrlässigkeit geschuldet.

Von Alex Piccin