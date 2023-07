Besitz von kinder- und jugendpornografischer Dateien: 68-Jähriger angeklagt

Wegen Besitzes kinder- und jugendpornografischer Bilder und Videodateien stand jetzt ein 68-jähriger Mann, der zur Tatzeit in Ochtrup wohnte, in Rheine vor dem Schöffengericht.

Ein 68-Jähriger musste sich am Dienstag wegen des Besitzes kinder- und jugendpornografischer Bilder und Videodateien vor dem Schöffengericht Rheine verantworten.

Zweimal war der 68-jährige Mann, der zur Tatzeit in Ochtrup wohnte, wegen einschlägiger Straftaten am Amtsgericht Steinfurt zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Am Dienstag stand er nun wegen des Besitzes kinder- und jugendpornografischer Bilder und Videodateien vor dem Schöffengericht Rheine.