Verkaufsoffene Sonntage gestoppt

„Ochtrup macht fit“ am 12. März fällt ins Wasser, der „Ochtruper Frühlingsspaß“ am 16. April wohl auch. Nachdem gegen die Rechtsgrundlage zur Durchführung der Veranstaltungen samt verkaufsoffenem Sonntag beklagt worden ist, haben Stadtverwaltung und Stadtrat diese aufgehoben.

Verkaufsoffene Sonntage gibt es in Ochtrup erst einmal nicht mehr. Der Rat der Stadt hat am Donnerstag einstimmig beschlossen, die ordnungsbehördliche Verordnung aufzuheben. Hintergrund ist offensichtlich eine Klage der Gewerkschaft Verdi gegen die Stadt Och­trup und diese Verordnung. Dies hat zur Folge, dass die Veranstaltung „Ochtrup macht fit“ am 12. März ersatzlos ausfällt und am „Ochtruper Frühlingsspaß“ am 16. April zumindest die Geschäfte nicht öffnen werden. Ob die Veranstaltung anders stattfindet, ist noch offen. Für den Leinewebersonntag (17. September) und den Pottbäckermarkt (29. Oktober) im Herbst sind die Würfel allerdings noch nicht endgültig gefallen. Betroffen sind die Einzelhändler wie auch das Outlet.